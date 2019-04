Die patriotische Pflicht des Joe Biden

Joe Biden hat viel Zeit darauf verwendet, die Pros und Contras einer neuerlichen Präsidentschaftskandidatur hin- und herzuwenden. Als letzter demokratischer Anwärter des mittlerweile auf 20 Kandidaten angeschwollenen Felds ist der Veteran in den Ring gestiegen - und der 76-jährige Ex-Vizepräsident ist gleich der Frontrunner vor Bernie Sanders, der ein Jahr älteren Galionsfigur des progressiven Flügels.

Der Ex-Senator, dessen politische Anfänge in die Ära Nixon zurückreichen, hat mit seinem Antrittsvideo einen starken Auftritt hingelegt und eine Kampfansage an Donald Trump gerichtet, die das Lager der Demokraten jubeln lässt. Jetzt beginnt aber ein langwieriger, zäher und brutaler Ausleseprozess – der wohl härteste in der Demokratie.

Ist Joe Biden, „Uncle Joe“, noch der richtige Mann als Gegner Trumps, wie er dies vielleicht vor vier Jahren gewesen wäre? Er weiß, worauf er sich einlässt. Die Debatte um die allzu große physische Nähe gegenüber Frauen – und sei sie noch so unschuldig – gab einen Vorgeschmack, was auf ihn noch zukommen wird.

Donald Trump kennt keine Schamgrenzen. Das hat er hinlänglich bewiesen, und er wird mit süffisanten, derben und giftigen Attacken versuchen, seine Konkurrenten in einem monatelangen Auswahlverfahren schlecht zu machen und zu zerpflücken. Wer ein derartiges Stahlbad durchsteht, hat jedenfalls gute Chancen im Duell gegen den Präsidenten zu bestehen.

Die Demokraten stehen diesmal tatsächlich vor der Qual der Wahl. Nach der Papierform muss Joe Biden als Favorit gelten. Ein Aufstand der neuen Generation, eine Kür Beto O'Rourkes, Kamala Harris' oder Cory Bookers, wäre indessen keine Überraschung. Dieses Risiko – ein Scheitern beim dritten Anlauf ins Weiße Haus und ein Ende seiner langen Polit-Karriere mit einer bitteren Note – hat der frühere Vizepräsident einkalkuliert. Doch für Joe Biden wiegt offenbar die patriotische Pflicht schwerer, das Abenteuer Trump zu beenden, damit der 45. US-Präsident eine Episode bleibt und keine Epoche begründet.

>> Der dritte Anlauf von „Uncle Joe“