Hilfe, uns gehen die Erdäpfel aus

Es klingt wie eine böse Drohung. Eine, die uns offensichtlich sehr beunruhigt, droht doch etwas zu verschwinden, das wir für selbstverständlich halten. Vielleicht zu selbstverständlich. Uns dürften die heimischen Erdäpfel ausgehen, zumindest heuer oder besser gesagt in den nächsten Monaten. Es steht das Schreckensszenario im Raum, dass wir - zumindest bis zur heurigen Frühernte im Juni - vielleicht gar keine Erdäpfel essen können oder, noch schlimmer, auf Produkte aus anderen Ländern zurückgreifen müssen.

Natürlich ist das eine ernste Sache. Aber vielleicht eine, die uns nicht nur in Aufregung versetzen sollte, sondern auch zum Nachdenken anregen. Immerhin macht dieses Szenario etwas deutlich, das wir meist lieber vergessen. Nämlich, dass die Natur kein Schlaraffenland ist, das mit Hilfe fleißiger Bauern und zahlender Konsumenten all das hevorbringt, was wir gerne essen. Sie ist etwas Lebendiges, das man zerstören kann. Was wir auch tun und zwar in so gut wie allen Lebenslagen, selbst wenn man seine Erdäpfel nur beim Biobauern ums Eck kauft oder gar selbst anbaut. Denn dass die Erdäpfel knapp werden, liegt in erster Linie an der Trockenheit und die wiederum an der Hitze. Und womit die zusammenhängt, wissen wir. Man kann das natürlich zum Anlass nehmen, über den Einsatz von Spritzmittel zu debattieren und jene Maßnahmen zu analysieren, die wirtschaftlich und auch ökologisch vertretbar sind. Man kann vielleicht auch akzeptieren, dass Erdäpfel trotz guter Lagermöglichkeiten genauso eine Saison haben, wie anderes Gemüse auch. Man kann solche Dinge aber auch als kleine Warnung interpretieren, so wie sie uns der eigene Körper auch oft gibt. Wenn der Kopf zu oft brummt, sollte man vielleicht einen Gang zurückschalten. Das kann auch der Natur nicht schaden.