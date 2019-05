Hysterie beantwortet keine Fragen

Es ist ein Fall, der in mehrerlei Hinsicht erschreckend ist: Dass ein Lehrer in der HTL einen Wien-Ottakring einen Schüler angespuckt hat, ist ein absolutes No-go und eine Disqualifikation für den Job. Die Spuckattacke ist aber offenbar nur die Spitze des Eisbergs – und sie wirft zahlreiche grundsätzliche Fragen auf.

Wie kann es sein, dass an einer Schule derart feindseliges, respektloses und potenziell gewalttätiges Klima herrscht, ohne dass schon längst Alarm geschlagen wird? Wie ist es möglich, dass ein völlig überforderter Lehrer (alleine) unterrichtet – und warum ist er überhaupt als Lehrer in der Schule gelandet? Warum hat die Schulleitung nicht schon längst massiv eingegriffen? Wo sind die Sozialarbeiter, Psychologen und sonstigen Unterstützer, die nicht nur diese Schule dringend braucht? Und wie kann es sein, dass die Videos, in denen der Mann von den Schülern schikaniert wird, seit Tagen teilweise unverpixelt im Internet kursieren?

Mit Hysterie sind diese Fragen jedenfalls nicht zu beantworten. Antworten wird es allerdings brauchen. Sonst wird es nicht lange dauern, bis der nächste solche Fall bekannt wird.