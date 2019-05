Und jetzt die erste Kanzlerin...

Spätestens seit Montagnachmittag, 16:15 Uhr, fragt sich die Republik: Wer kann Kanzler auf Zeit? Bemerkenswert, dass da zunächst nur die Rede von einem „Kanzler“ war, nicht von einer „Kanzlerin“. Nach 15 Männern im Amt seit der Gründung der Zweiten Republik, Fünf-Tage-Kanzler Hartwig Löger schon einberechnet, ist der Gedanke an eine Frau offenbar vielen fern. Schon seit vergangener Woche waren verschiedenste Namen von Männern gefallen, die geeignet schienen, das Land für die nächsten drei bis wer-weiß-wie-viele Monate zu regieren; lange bevor endgültig fest stand, dass die türkis-blaue Bundesregierung durch ein Misstrauensvotum von SPÖ, FPÖ und der Liste Jetzt abdanken muss. Altbundespräsident Heinz Fischer etwa, der ehemalige VfGH-Präsident Gerhart Holzinger, Alt-EU-Kommissar Franz Fischler, der aktuelle EU-Kommissar Johannes Hahn, Ex-VwGH-Präsident Clemens Jabloner oder Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal.

Erst nach einer Nachdenkpause fiel einigen im Land ein, dass womöglich auch eine Frau für diese Aufgabe in Frage komme, zum Beispiel Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, die ehemalige Chefin des Liberalen Forum, Heide Schmidt, oder Ex-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat. Aber da waren auch schon einige Kritikerinnen zur Stelle: Eine Frau als Übergangskanzlerin wäre das falsche Signal und würde bloß vermitteln, dass Frauen nur zum Aufräumen und Lückenbüßen geeignet sind, hieß es da. Mit Verlaub, dieses Argument ist schwach. Eine Bundeskanzlerin, auch auf Zeit und „nur“ an der Spitze einer Übergangsregierung, wäre in jedem Fall ein schönes Signal. Dass nämlich in Österreich im Jahr 2019 eine Frau Regierungschefin sein kann. Punkt.

Etwas, dass Frauen bisher über den klassischen Parteiweg nicht vergönnt war.

Nun ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Zug. Und er könnte diesen einen Gedanken mitnehmen: Das Geschlecht sollte bei dieser historisch einmaligen Bestellung der Regierungsführung keine Rolle spielen, aber es wäre schön, wenn man (oder: er) das Amt einer Frau genau so selbstverständlich zutrauen würde wie einem Mann. Wenn erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik eine Frau ins Bundeskanzleramt einziehen würde, dann hätte diese Regierungskrise nach vielen erstaunlichen und historisch erstmaligen Wendungen noch eine weitere einzigartige - und seien wir ehrlich: ziemlich phänomenale - Wendung bekommen. Einen Versuch wäre das doch wert, oder?