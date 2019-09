Die UNO in Hammarskjölds Schuld

Die jährlichen UNO-Generalversammlungen sind Hochämter der Ergriffenheitsprosa. In bewegten Worten ergehen sich Staatsmänner und solche, die sich dafür halten, in flammenden Appellen an die sogenannte Weltgemeinschaft und deren feierliche Pflicht, für Frieden und Menschenwürde zu sorgen. Das ist auch heuer so, bei der am Montag begonnenen 74. Generalversammlung. Besonders schöne Worte fand Generalsekretär António Guterres bei der Gedenkzeremonie für seinen Amtsvorgänger Dag Hammarskjöld, der in der Nacht auf heute, Mittwoch, vor 58 Jahren mit 15 anderen Menschen bei einem Flugzeugabsturz im heutigen Sambia (dem damaligen Nordrhodesien) ums Leben kam. „Dag Hammarskjöld gab sein Leben für den Frieden. Heute anerkennen wir das als den äußersten Akt des Mutes", sprach der frühere portugiesische Regierungschef.

Kein äußerster Akt des Mutes, sondern bloß die Erfüllung der Resolution 72/252 der Generalversammlung wäre es gewesen, hätte Guterres pünktlich am Tag vor Beginn der heurigen Session am East River den offiziellen Untersuchungsbericht über Hammarskjölds Tod veröffentlicht. Denn ein Unfall war das, entgegen der ursprünglichen sehr schlampig durchgeführten Untersuchungen, nicht. „Es gibt eine signifikante Menge an Belegen von Augenzeugen, wonach sie mehr als ein Flugzeug in der Luft sahen, das andere Flugzeug ein Jet war, SE-BDY (Hammarskjölds Maschine) brannte, bevor sie abstürzte, und/oder dass sie beschossen oder anderweitig aktiv von einem anderen Flugzeug angegriffen wurde", erklärte Mohamed Chande Othman, früherer Oberster Richter von Tansania und Leiter der UN-Ermittlungen, schon im Oktober vor zwei Jahren.

Othmans Endbericht liege seit 31. Juli auf dem Schreibtisch von Guterres, schreibt der französische UN-Korrespondent Maurin Picard. Er hat heuer in einem profund durchrecherchierten Buch dargelegt, wie Hammarskjöld mit seinen Bemühungen um ein Ende des Bürgerkrieges zwischen der frisch unabhängigen Demokratischen Republik Kongo und deren abtrünniger Rohstoff-Provinz Katanga den Hass des südafrikanischen Apartheidregimes, der britischen Geheimdienste, des Präsidenten Frankreichs, De Gaulle, sowie belgischer und französischer Söldner im Dienste des Marionettenregimes in Katanga auf sich gezogen hatte. Der Friedensmann Hammarskjöld, der alle seine Nachfolger in den Schatten stellt, hatte viele Feinde; in Paris, London, Pretoria, Brüssel. Deren politische Nachfolger haben kein Interesse an peinlichen Enthüllungen - vor allem nicht während der New Yorker Generalversammlung. „Sobald der Schlussbericht veröffentlicht wird, wird die Generaldebatte in New York zu Ende und werden alle Staats- und Regierungschefs wieder in ihren Hauptstädten sein. Ein ruhige Oktober, fernab der Schlagzeilen“, resümiert Picard.