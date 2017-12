Schwarz-Blau III

Sie wird wahrscheinlich eine verkürzte Lebensdauer haben. Da die Freiheitlichen so viel rauchen. Hier – also beim Rauchen – hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen durchgesetzt. Wie auch bei den Studiengebühren. Gegen Noten hatte der Professor dem Vernehmen nach auch nichts.

Größere Schwierigkeiten hatte hingegen Sebastian Kurz, seine türkise Ministerliste zusammenzubringen. Die einen – wie Bettina Glatz-Kremsner – hatten keine Lust, die anderen – wie Karl-Heinz Grasser – keine Zeit. In seiner Verzweiflung war Kurz schon knapp dran, Alois Stöger zu fragen. Aber der war dann doch keine Frau.

Heinz-Christian Strache konnte dafür aus dem Vollen schöpfen und unter anderem den feinfühligen Intellektuellen Herbert Kickl, einen bekannten Hegelianer, für das Innenressort gewinnen. Kickl wird in dieser an sich eher rauen Umgebung nun nicht nur für einen neuen Umgangston sorgen, sondern gemäß der Philosophie der Dialektik neben der Polizei auch eine Gendarmerie einführen. Als Gegenstück zu Karl Marx, der Hegels Philosophie vom Kopf auf die Füße gestellt hat, will er nun das Ministerium auf den Kopf stellen. Ernst Strasser hatte es seinerzeit einfach umgefärbt. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)