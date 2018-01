Wegen des riesigen Interesses, so Donald Trump, verschob er die Verleihung der für gestern annoncierten „Fakies“, der Preise für die „unehrlichsten und korruptesten Medien“, kurzerhand auf den 17. Jänner. Also noch ein wenig Geduld, liebe Freunde der Fake News. Auf das „in sich gefestigte Genie“, wie er sich selbst charakterisiert hat, ist nun doch nicht zu 100 Prozent Verlass. Die Auswahl ist wohl zu groß, und womöglich muss er nach dem Erscheinen des Enthüllungsbuchs „Fire And Fury“ eine neue Kategorie schaffen. Ein ganz großer Favorit ist jedenfalls, quasi in letzter Minute, dazugekommen: Michael Wolff.

Der Planet dreht sich weiter, während der Trump-Kosmos um den Präsidenten kreist. Emmanuel Macron, der französische Wirbelwind, ist nach China gereist. Als Staatsmann weiß er um die Etikette: Zum Auftakt seines Besuchs in Xian brachte er seinem chinesischen Pendant als Gastgeschenk ein Pferd der Republikanischen Garde mit. So edel wie Maestoso, der Lipizzanerhengst, den Wirtschaftskammer-Präsident Rudolf Sallinger anno 1983 Ronald Reagan übergeben hat, ist Vesuvio allerdings nicht. Alexander Van der Bellen kann dies ohnehin nur toppen, wenn er jetzt Trump alias „Big Lugner“ zum Opernball einlädt. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)