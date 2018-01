Günstig reisen

In der Economyklasse, um auch im Flieger nicht abgehoben zu wirken. Außenministerin Karin Kneissl genießt ihr Amt in vollen Zügen und fuhr von Medienvertretern umgeben per Bahn von Gramatneusiedl nach Bratislava. Aber das ist noch nicht alles.

Heinz-Christian Strache fährt als Sportminister künftig per Rad von Wien Erdberg in sein Büro in die Innenstadt. Mit ein paar Rauchpausen, versteht sich. Bildungsminister Heinz Faßmann toppt das, er kommt zu allen Terminen zu Fuß. Wobei er bei seiner Schrittlänge ohnedies in wenigen Minuten von Wien in Vorarlberg ist. Herbert Kickl reitet auf seinem neuen Polizeipferd durchs Land: „Mit dem Zügel in der Hand, stoppe ich den Asylant“, reimt der Innenminister. Bei Reisen von Finanzminister Hartwig Löger fallen für Österreich gar keine Kosten an. Dank seiner Ähnlichkeit zu George W. Bush kann er immer noch die Air Force One nützen.

Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger fuhr kurz mit dem Tretroller, wechselte dann auf den Traktor, um sich schließlich doch im Dienstwagen abholen zu lassen. „Ich war aber auf jedem Verkehrsmittel sehr ambitioniert und habe mir die Entscheidung zu wechseln nicht leicht gemacht“, sagt Köstinger. (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)