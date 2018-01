Die Best-of-Brauchtum-Parade

Nachdem es lange vielen Lauten die Sprache verschlagen hat, zog am Samstag eine Demo unter dem Motto „Neujahrsempfang für die Regierung“ vom Westbahnhof los (hm, die waren aber früh dran) – doch nicht in Richtung des gelobten Westens, wie es normal wär, sondern in die Innenstadt. Fröhlich besorgt ging's durch die Mariahilfer Straße, die Begegnungszone der Zivilgesellschaft sein durfte, obwohl es für radikal linke Teilnehmer qualvoll war, durch die Höllenschlucht des Kapitalismus zu ziehen, aber egal: bei Smartphone, Laptop und Co. nimmt man das net so genau. Es endete am Heldenplatz, der nun, da richtige Helden dort Haltung zeigen, wohl weiter so heißen soll.

Mal schaun, ob's auf der Ringstraße neben den gewohnten Verkehrsstörungen namens Demos und Lilalauneparades künftig neue plurikulturelle Bereicherungen gibt: etwa einen Sonnwendumzug, einen g'hörigen Krampuslauf oder die Best-of-Brauchtum-Parademit Trachten, Maibaumkraxeln, Blasmusik, Peitschenknallen, Watschentanz, Zitherspiel, Kärntner Chören, Tiroler Schützen, Vorarlberger Käslaibrollen, Axamer Wampelerreiten, Perchten, Glöcklern, Jodel-Slam und simuliertem Almabtrieb. Tibetische Langhornbläser, serbische Turbofolkkapellen, tanzende Derwische und Politikstudenten von der Uni dürfen auch mit – zweng der Inklusion. (wg)

Reaktionen an:wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2018)