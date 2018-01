Die Philosophenregierung

Und überhaupt besteht die ganze Regierung nur aus großen Philosophen.

Kunasek: Alea iacta est – oder wie wir steirischen Heeresstrategen sagen: Der Apfel ist gefallen!

Strache: Mein lieber Freund, kannst du aber gut Griechisch! Mein Lieblingsphilosoph war ja der Socrates. Den habe ich bei der WM 1986 kicken gesehen, und geraucht hat er auch noch ordentlich.

Moser: Wie Aristoteles sagte: Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. Darum hebe ich alle Gesetze auf!

Hartinger: Hartz IV oder nicht Hartz IV, das ist hier die Frage!

Köstinger: Panta rhei, alles fließt, und nichts bleibt, es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln. Zumindest bei meinen Ämtern.

Löger: Und was ich immer schon sagen wollte: Pecunia non olet!

Strache: Olét, olét, olé, ole! Haben wir beim Socrates oft gerufen.

Blümel: Carpe diem! Darum frage ich jeden Tag den Sebastian, was ich denn machen soll. Sebastian, können wir was für dich tun?

Kurz: Ach, geht mir nur ein wenig aus der Sonne, damit ich neben euch weiter in hellem Licht erstrahle! (aich)

Reaktionen an:philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)