Seit gestern kann über die diesjährige Farbe der Enzis abgestimmt werden – also der Sitzmöbel im Wiener Museumsquartier. „Man könnte die Farben, die zur Auswahl stehen, auch ganz banal Lila, Braungrün und Pink nennen. In der PR-Abteilung des Museumsquartiers hat man sich aber für ,Meeresbrise‘, ,Festivalschlamm‘ und ,Sonnenuntergang‘ entschieden“, hieß es dazu auf orf.on. Im Vorjahr hatte übrigens Grün gewonnen – also genauer gesagt „Twinnigrün“.

Eindeutiger Favorit ist heuer allerdings Türkis – also „Kurzschwarz“, wie Enzi-Experten das nennen würden. Auch Rot ist irgendwie noch im Rennen. Ursprünglich sollte die Farbe „Abendrot“ heißen, nach Intervention der Stadt Wien, auf deren Grund und Boden das alles stattfindet, wurde nun aber „Morgenrot“ daraus. Aber auch hier gibt es zwei unterschiedliche Töne: das „Schiederboboinnenstadtbezirke“-Rot und das „Ludwigrealoflächenbezirke“-Rot.

Die Variante „Enziblau“ wurde wieder verworfen. Dies erinnert an eine Blume, und diese könnte belastet sein. Stattdessen heißt die Farbe nun „IhrsolltunsanunserenTatenmessen“.

Und Pink heißt wie gesagt „Sonnenuntergang“. Und das Grün aus dem Vorjahr gibt es gar nicht mehr. (oli)

