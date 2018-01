Mausefalle für Maulhelden

Es ist diese Zeit im Jahr: VIPs aus München und Wien und solche, die sich dafür halten, Schweizer mit ihren Kuhglocken und heimische Skifans und Schnapsdrosseln sind wie ein Heuschreckenschwarm ins Städtchen zwischen Horn und Hahnenkamm eingefallen, das wie eine zu heiß gekochte Weißwurst aus der Haut platzt. Auf der Streif und am Ganslernhang geht der erste Saisonhöhepunkt der Society vor dem Opernball in Szene. Nur dass sich rund um die Pisten mehr Promis tummeln als auf dem Parkett.

Kitzbühel also, die größte Mausefalle in den Alpen. Eine einzige Sause – ob oben auf der Alm oder unten in der Stubn und im Zelt, großzügig gesponsert von der deutschen Autoindustrie. Ein Oktoberfest im Jänner: Alle sind sie wieder „adabei“, die Ski- und Filmasse von anno dazumal. Und mittendrin unter den Schwarzeneggers hält der Sportminister und Vizekanzler Hof – der Höhepunkt in der Karriere des H.-C. Strache bis dato. Ein Glas in der einen Hand, eine Zigarette in der anderen; Selfie hier, Bussi da, Handshake und Small Talk allüberall – wie auf einer Wolke, wie im Wahlkampf.

Ein Fest und Test der Trinkfestigkeit, mehr noch aber Mutprobe und Himmelfahrtskommando: Wer als Sportminister auf sich hält, muss sich die Mausefalle hinunterstürzen – mit Knieschlottern und Herzrasen. Hier scheiden sich Maulhelden von echten. (vier)

