Die roten „Glimmer Twins“

Im Proust'schen Fragebogen, den die „Presse am Sonntag“ den Anwärtern auf Michael Häupls Rathaus-Thron vorgelegt hat, outete sich Andreas Schieder als Mega-Fan der „Glimmer Twins“, der Ur- und Ober-Stones Mick Jagger und Keith Richards. Das brachte seinen Konkurrenten Michael Ludwig auf eine zündende Idee.

Mike: Wie wär's? Wir tun uns zusammen und touren als rote „Glimmer Twins“ durch Wien. Du bist der Andy, und i bin der Mike.

Andy: Net schlecht. Könnte von mir sein. Aber dass ans klar ist: Ich bin der Frontman, die Rampensau. Die Groupies, die „Rosen aus dem Gemeindebau“, liegen mir zu Füßen – von Penzing bis Stadlau. Die nennen mich net umsonst „Randy Andy“.

Mike: Dass i net lach. I bin der Mick, dös liegt auf der Hand. Hearst Alter, schau amol in den Spiegel. Ist recht schütter, dein Haupthaar.

Andy: Und du nimm amal zehn Kilo ab, Blader. Sonst kummst auf ka Bühne rauf, net amol in der SPÖ-Sektion Floridsdorf.

Mike: Wo spül ma eigentlich? Am Rathausplatz – oder im Prater?

Andy: Auf der Donauinsel, wo sonst? Als Intro spül ma „Get Off Of My Cloud“. Wennst weißt, was i mein.

Mike: Und als Zugabe „You can't Always Get What You Want“. Dös musst verstehn. Es kann nur einen geben. Und dös bin i. Als Trost und Draufgabe sing ma dann noch „As Tears Go By“. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)