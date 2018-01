Donald Trump im Schneelochland

Die "Air Force One" mit Donald Trump an Bord landete also gestern Vormittag in Zürich. Mehrere amerikanische und Schweizer Hubschrauber flogen den US-Präsidenten und seine Entourage weiter zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, in den Bergen Graubündens hart an der Grenze zu Österreich.

Trump hatte noch vor dem Abflug getwittert: „Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better. Our country is finally WINNING again!"

Was danach an Twitterei kam, hat das Pizzicato jedenfalls so verstanden: „Bin in Zurch. Schräger Name für 'ne Hauptstadt." - Dann im Helikopter: „Nettes Land. Alles voller GELD, sagen sie. Viele Diktatoren haben hier Safes. Sicher auch KIM DER DICKE. Aber meiner in New York ist GRÖSSER!"

Trump studiert die Winterlandschaft: „Alles voll Schnee, Eis. Die möchten sicher mehr ERDERWÄRMUNG. Aber Schneeschaufeln schafft Jobs, Jobs, Jobs!" Dann der Anflug auf Davos, links der Rätikon-Gebirgszug. „Ich höre, hinter den Bergen ist Austria, das dort aber Vorberg heißt. Superfleißige Leute dort. Ja, die machen AUSTRIA GREAT AGAIN!"

Später folgte: „Schweiz, ein SCHNEELOCHLAND! Aber so reich! Wieso kommen nicht die zu uns in die USA?" Nach dem Diner und kurz vor dem Zubettgehen ließ ein gewiss etwas angeschlagener Trump noch eines folgen: „Immer essen sie Käse. STINKT! Überall Kessel mit flüssigem Käse, wo sie Brot reintunken. Wer das da drin verliert, kriegt fünf STOCKHIEBE. Beim zweiten Mal 20 Peitschenhiebe. Beim dritten Mal werfen sie Dich gefesselt in einen SEE! Klingt verdammt nach MAFIA!!" (wg)

Schließen Drei Hubschrauber der USA und mehrere der Schweizer Armee flogen Trump und Co. von Zürich nach Davos – suedostschweiz.ch

