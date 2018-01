Türkis-Blau setzt derzeit neue Maßstäbe im Umgang mit dem Medium Fernsehen, die noch für künftige Generationen stilbildend sein werden. Wir schalten ins Jahr 2050:

Pirmin Fuchs: Herr Minister, Ihnen wird vorgeworfen, Millionen veruntreut, Ihre Sekretärin belästigt, Nazi-Lieder gesungen und kleine Kinder gefressen zu haben. Was . . .

Minister XY: Einen schönen guten Abend auch Ihnen, Herr Fuchs! Lassen Sie mich zuerst einmal herzlich Danke sagen für die Einladung in Ihre Sendung. Ich freue mich sehr, Ihnen und den Zuseherinnen und Zusehern mein Programm für die kommenden Jahre darlegen zu dürfen.

Pirmin Fuchs: Aber kommen wir auf die Vorwürfe zurück . . .

Minister XY: Da möchte ich mich, Herr Fuchs, auch dafür bedanken, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, in einem ordentlichen Format und auf ordentliche Art und Weise Stellung zu nehmen. Ich komme gerade aus dem Wald – wie man vielleicht an meiner Kleidung sieht. Deswegen konnte ich es nicht bis nach Wien schaffen.

(Zehn Minuten später.)

Pirmin Fuchs: Danke für das Gespräch.

Minister XY: Vielen Dank, Herr Fuchs, hat mich sehr gefreut. (oli)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)