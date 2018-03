Turboneoliberale Arbeitgebervertreter wollen eh schon länger Weihnachten und Ostern zusammenlegen. Allerdings legt sich die Spielzeugindustrie quer.

Noch stärker betrifft der Klimawandel allerdings die SPÖ: In Kärnten – in Kärnten! – hat sich mit Peter Kaiser der linke (!) Flügel durchgesetzt. In Wien – in Wien! – mit Michael Ludwig der rechte (!). Wobei der rechte Flügel in Wien wahrscheinlich noch immer linker ist als der linke in Kärnten.

Völlig spurlos vorübergegangen ist der Klimawandel hingegen in der ÖVP. Im heißen Frühsommer 2015 wurden die Landeshauptleute entmachtet – heute sind sie mächtiger als je zuvor.

In der FPÖ wird der Klimawandel wieder einmal geleugnet. Man wird ihr halt noch etwas Zeit geben müssen, sich mit der Regierungsrolle abzufinden.

Am meisten vom Klimawandel profitieren natürlich die Grünen. Sie haben als Erste davor gewarnt, es ist ihr Thema. Sie eilen daher nun auch von Wahlsieg zu Wahlsieg.

Wie? Was? Tun sie nicht? Ach so. Na, dann wird wohl was mit dem internen Betriebsklima nicht stimmen. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2018)