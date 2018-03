Eine überirdische Regierung

So pendelt Finanzminister Hartwig Löger seit Tagen aus, wo die Millionen für sein ausgeglichenes Budget liegen könnten. Reformminister Josef Moser kann durch juristische Zaubersprüche totes Recht aufspüren, um anschließend einen Holzpflock in die Paragrafen zu schlagen, damit sie endgültig tot sind. Staatssekretär Hubert Fuchs soll ein gespenstisches Talent haben, zumindest hat ihn tagsüber noch keiner erblickt. Kollegin Karoline Edtstadler hat telepathische Fähigkeiten: Sie kann bereits ohne Evaluierung der vergangenen Strafrechtsreform fühlen, dass die Richter noch immer zu milde urteilen wollen. Innenminister Herbert Kickl ist nicht nur Pferdeflüsterer. Er soll anhand von energetischen Hausdurchsuchungen auch ungelöschte Daten auf Festplatten aufspüren können. Vizekanzler Heinz-Christian Strache wirft in seinen Zauberkessel alles hinein. was nur geht. Hauptsache, es raucht ordentlich.

Kanzler Sebastian Kurz soll sogar ein europaweit führender Energetiker sein: Er will Flüchtlinge schon von Weitem aufspüren können – mit seiner Westbalkanrute. (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com



[OB2VF]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2018)