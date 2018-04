Himmel, Blitz und Elefant

Doch wieder einmal haben Majestix und seine Freunde Glück gehabt. Die chinesische Raumstation Tiangong 1, der ihr Zaubertrank ausgegangen ist, stürzte fernab Galliens in den Südpazifik ab. In dieses Gebiet nordwestlich von Tahiti waren noch nicht einmal die alten Römer vorgedrungen.

Wobei Statistiker von Anfang an versuchten, die Furcht zu mindern. Denn die Chance, Opfer der Raumstation zu werden, sei gleich hoch, wie zweimal in einem Jahr vom Blitz getroffen zu werden. Wobei Letzteres auch nicht viel besser ist. Dann schon lieber mit einem Lottosechser reich werden und sich seine eigene Raumstation kaufen. Dummerweise ist die Wahrscheinlichkeit für einen Lottosechser wiederum geringer, als vom Blitz getroffen zu werden.

Keine Daten gibt es zur Frage, wie wahrscheinlich es ist, in einen Unfall mit einem mit Elefanten beladenen Lkw verwickelt zu werden. Ein solches Unglück geschah aber am Wochenende in Spanien. Dass Elefanten von der Iberischen Halbinsel aus mit einem Affenzahn unterwegs sind, beunruhigt die Gallier freilich nicht. In Rom hingegen soll man schon rechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Elefanten die Tore der Stadt erreichen . . . (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)