Auf der Spur

Sie sollen Dinosauriern gehören und aus der Jurazeit stammen. Das war die Zeit, als die Dinosaurier von der Insel auszogen, um in aller Welt ein Studium der Rechtswissenschaften aufzunehmen. Wobei die Jura-Periode in Österreich eher als Jus-Zeit bezeichnet wird.

Danach folgte die Kreidezeit. Sie machte das Studium für die Dinos einfacher, weil die Professoren nun auf der Tafel ihre Erörterungen festhalten konnten. Von einem Tag auf den anderen wurden aber keine Dinos mehr an der Uni gesichtet. Warum, weiß man nicht genau. Vielleicht schritten sie enttäuscht von dannen, weil sie nach der Jurazeit keinen Platz beim Gerichtsjahr bekamen.

Politisch galten Dinosaurier lang als Monarchisten. Sie wollten, dass der Tyrannosaurus als Rex in die Hofburg einzieht, weil er so eine herrliche Lunge hat. Doch das ist lang her. Im österreichischen Parlament soll es aber erst diese Woche zur Sichtung der letzten verbliebenen grünen Dinosaurier gekommen sein. Sie sind nun Demokraten, haben aber den Klubstatus verloren und sitzen nur noch im Bundesrat. Wozu freilich dieser Bundesrat gut ist, wollen die Wissenschaftler dann als Nächstes erforschen. (aich)

