Maleta und die Technik

Das Präsidentenbüro ist bekanntlich äußerst geräumig, Maletas Sekretärin waren irgendwann die vielen leeren Kilometer zwischen Vorzimmer und Maleta-Schreibtisch unzumutbar. Also wurde eine Gegensprechanlage installiert, die – was für Maleta ziemlich wichtig war – das Parlament zahlen musste. Die Anlage war montiert und die Sekretärin, Frau Dr. Müll, gab ihr Bestes, dem Chef die Funktion zu erklären: „Wenn Sie da drücken und sprechen, dann höre ich Sie draußen über den kleinen Lautsprecher, und wenn ich draußen bei mir drücke und spreche, dann hören Sie mich. Ist das klar?“ – „Na klar is' des klar!“, antwortete der Präsident, und so unterblieb ein Test.

Ein fataler Fehler, wie sich beim ersten praktischen Einsatz des Gerätes anlässlich eines unangemeldeten Besuches eines Direktors aus dem verstaatlichten Bereich zeigte. Frau Dr. Müll drückte auf ihr Gerät und sagte: „Herr Präsident, der Generaldirektor Sowieso ist da!“ Und Maleta, der das Gerät eher als Telefonfunktion verstand, drückte ebenfalls und sagte: „Was wüll denn des Arschloch?“ Der Termin hatte sich erledigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)