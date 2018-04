Bald ist es so weit: Der neue oberste Wiener Rathauszwerg, Michael Ludwig, wird sein weitläufiges Stadtratsbüro gegen etwas noch viel Prächtigeres tauschen. Tatsächlich hat das „Arbeitszimmer“ des Wiener Bürgermeisters Ausmaße wie eine Reithalle. Man ist gespannt, welche Wandgemälde der Musensohn und Vielleser zur Ausstaffierung der Holztäfelungen auswählt. Klassisch? Lieblich? Waldmüller? Abstrakt? Zweifellos wird es ihm nicht so ergehen wie dem einstigen Finanzstadtrat Rudolf Edlinger. Diesem hatten die Beamten der Kulturabteilung einen mächtigen abstrakten „Schinken“ ins Büro gehängt, den man erst kürzlich einem bedürftigen Künstler abgekauft hatte. Edlinger hatte wenig Bezug zu schönen Künsten. Er nickte also, als ihm seine Hofschranzen erklärten, das Werk nenne sich „Die Ölkanne“. Doch immer länger sinnierte er über den simplen gelben Strich, der auf ebenso ödem blauem Grund himmelan wies: „Das hängt doch verkehrt herum!“ Edlinger fackelte nicht und drehte das Kunstwerk einfach um. Ein „Presse“-Bericht über die artfremde Tätigkeit des Stadtrats blieb nicht wirkungslos. Die Beamten suchten unverzüglich sein Büro auf. Sie kontrollierten die Angaben wortlos, ehe sie doch einigermaßen zerknirscht eingestanden: „Sie haben recht, so schaut's gleich viel besser aus.“ (hws)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)