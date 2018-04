Familienausflug

Karin Kneissl: Versteht der auch Arabisch? Weil dann könnte ich . . .

Sebastian Kurz: Wahrscheinlich nur Chinesisch.

Alexander Van der Bellen: Aber putzig ist er. Und so zutraulich.

Sebastian Kurz: Nicht so stur wie die in Schönbrunn. Wenn die nicht wollen, bleiben sie einfach drinnen und bewegen sich keinen Meter.

Karin Kneissl: Ein bisserl wie der JoMo. Wenn ich mir diese Bemerkung als unabhängiges Mitglied dieser Bundesregierung erlauben darf.

Sebastian Kurz: Was bring' ma denn eigentlich dem HC mit?

Alexander Van der Bellen: Die Aschenbecher da im Souvenirshop im Panda-Look schauen nett aus. Vielleich nehm' ich auch einen.

Karin Kneissl: Als unabhängiges Mitglied der Bundesregierung muss ich dem HC eh nichts mitbringen – oder?

Alexander Van der Bellen: Eh nicht. Ich hab' den Grünen auch nie was mitgebracht.

Sebastian Kurz: Der JoMo kriegt auch nix. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)