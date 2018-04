Unfrommer Gatterer

Er diente in der Außenpolitik, bevor er die Welt der Zeitungen in Richtung Fernsehen verließ („teleobjektiv“). Aber zurück in die 1960er-Jahre. Kein Handy, sondern Festnetz; kein Computer, sondern Fernschreiber.

Der Todeskampf des geliebten Papstes Johannes XXIII. im Jahr 1963 dauerte wochenlang. In der „Presse“-Redaktion war der ganzseitige Nachruf natürlich längst (in Blei) gesetzt, es musste nur noch die Uhrzeit eingesetzt werden, wenn die Todesnachricht aus dem Vatikan einlangte. Claus Gatterer wachte nun schon den dritten Abend, um den Nachruf in die Rotationsmaschine „einhängen“ zu lassen. Da – gegen Mitternacht – beginnt der Fernschreiber plötzlich zu rattern: Eine Blitzmeldung – also allerhöchste Dringlichkeitsstufe: „Vatikanstadt. Papst Johannes XXIII. ist soeben . . .“ Weiter liest Gatterer nicht, reißt die Meldung aus dem Fernschreiber, rennt in die Setzerei. Dort liest er weiter: „ . . . ist soeben aus dem Koma erwacht und hat nach Kaffee verlangt.“ Gatterer hebt die Arme zum Himmel und schreit, ganz unfromm: „Sterben soller! Net Kaffee trinken!“ (hws)

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)