Die Explosion

April, April, der macht, was er will. Ja ja. Drehen wir die Zeit zurück: „15. März: Es wird sehr kalt", schieb die Zentralanstalt für Meteorologie in ihren Aufzeichnungen. „19. März: Frühlingsbeginn: einer der kältesten der Messgeschichte, Höchsttemperatur nur um 3°C." Und am 3. April: „März 2018: um 1,4°C zu kühl. Sonnenscheindauer 19 % unter dem Mittel. Einer der kältesten und trübsten Märzmonate der vergangenen Jahre. Vegetation zwei bis drei Wochen verzögert."

Nun, noch vor zweieinhalb Wochen war der Hang unterhalb des Bahndamms, wo Bübchen am liebsten in die Schule geht, kahl und braun und voll toter Grasstoppeln vom vorigen Jahr. Wenige Tage später war dort plötzlich eine dichte Wiese wie in Heidis Heimat mit glänzend gelbem Löwenzahn, Brennnesseln und fetten, lappigen Kräutern aller Art aus dem Boden geschossen. Die Apfel- und Birnbäume im Garten treiben wie wild aus, bei der Kirsche vor dem Haus ist die deckweißschaumige Blütenexplosion schon fast vorbei, die Kastanien an der Landstraße, die noch vor zehn Tagen Struwwelpeter-artige graue Baumskelette waren, waren fast über Nacht gleißend grün gewandet und treiben schon weiße Blütenkerzen aus.

Es gibt Menschen, denen Natur weniger wichtig ist als Politblabla. Arme Geschöpfe. – Greber

„Es ist zu warm für die Jahreszeit", tönt's derweil besorgt aus dem Staatsfunk. Der verschwitzte Kollege im Büro jammert: „25 Grad im April, das langt jetzt auch wieder!" Nächste Woche soll es deutlich abkühlen. Irgendjemand jammert dann wieder. So viel ist sicher. Poor people! (wg)

Reaktionen an:wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)