Happy Birthday nachträglich!

Allerdings traten dabei nicht etwa Georg Friedrich Händel oder Edward Elgar auf, sondern, wie die Agenturen ebenfalls berichteten, „zahlreiche Pop- und Rockgrößen“. Was zwei Schlüsse nahelegt: Entweder ist die Queen noch so jung. Oder die Pop- und Rockgrößen sind schon so alt.

Ein eigenartiges Völkchen, diese Briten. Pop- und Rockmusik zum Geburtstag der altehrwürdigen Monarchin. Hierzulande würde man selbstverständlich Mozart oder Haydn geben, wenn der Ersatzkaiser in der Hofburg 92 wird. Und dass Angela Merkel, wenn sie dann noch immer regiert, ein Ständchen von Kollegah und Farid Bang gerappt bekommt, ist auch eher auszuschließen.

So richtig wild wurde es auf der Queen-Party dann allerdings auch wieder nicht. Dafür sorgte die Auswahl der Rock- und Popgrößen: Es waren nämlich weder Pete Doherty noch die Gebrüder Gallagher eingeladen, sondern Tom Jones – Sir Tom Jones! –, Kylie Minogue, Shawn Mendes, Jamie Cullum, Sting und Shaggy.

Ob dabei auch Tee gereicht wurde, darüber findet sich in den Agenturen leider nichts.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2018)