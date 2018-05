In Russland ist das undenkbar. Da geht man mit Weitblick an den Tag der Arbeit heran. Er wird in die Länge gezogen, sodass aus der ganzen Periode bis zum Tag des Sieges am 9. Mai eine Festtagszone wird: die so genannten Maifeiertage. Offiziell sind ein paar Arbeitstage darunter. Aber in der Realität führt das ganze dazu, dass in der ersten Maihälfte das öffentliche Leben lahm liegt und man sich nicht allzu große Hoffnung machen sollte, jemanden im Büro zu erreichen.

Nur einer scheint sich nicht an den Mai-Urlaub halten zu wollen. Ausgerechnet der oberste Russe, Präsident Wladimir Putin, hat verfügt, dass seine Angelobung am 7. Mai stattfinden soll. Ein taktisch klug gewähltes Datum, zwei Tage vor den alljährlich großen Siegesfeiern. Die patriotischen Gefühle, die zu Mai-Beginn wie die Pollen in der Luft herumschwirren, können ihm nur nutzen. Die Inauguration aber hat wiederum die Opposition auf den Plan gerufen, die nun für den 5. Mai Demonstrationen angekündigt hat. Auch wenn es wohl zu keiner Manifestation der Massen kommen wird, werden an diesen Tagen in Moskau doch hunderte Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Eigentlich wollten sie auf der Datscha Urlaub machen. Doch für sie setzt es Tage der Arbeit.

Reaktionen an: jutta.sommerbauer@diepresse.com