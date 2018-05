In den Sozialen Medien – wo sonst? – entbrannte eine Debatte darüber, ob am 1. Mai nun wirklich 120.000 Menschen auf dem Wiener Rathausplatz waren, wie von der SPÖ behauptet. Auf der einen Seite hieß es, selbst die Polizei hätte 100.000 angegeben – und da kommt es auf 20.000 mehr auch nicht mehr an. Die andere Seite meinte, der Platz an sich böte maximal 45.000 Leuten Platz – da kommt man auf die 120.000 also auch dann nicht, wenn man den roten Adel mitzählt, der zeitgleich im Cafe Landtmann sitzt.

Wie auch immer: Es waren auf jeden Fall mehr als im Vorjahr. Man sieht also: Die Opposition tut der SPÖ gut. Es ist überhaupt ein weitverbreitetes Phänomen – bei Veranstaltungen jeglicher Art –, dass der Veranstalter wesentlich mehr Leute sieht als höchstwahrscheinlich anwesend waren. Von Donald Trumps Inaugurationsrede bis zur Demo gegen was auch immer. Man wird also irgendwann nicht mehr umhinkommen, ein Modell aus Registrierkassa und Section Control zu finden, um zuverlässig messen zu können, wie viele Leute auf solchen Freiluftveranstaltungen sind.

Die CSU will beim nächsten Oktoberfest jedenfalls Drehkreuze einführen. Die ÖVP findet das gut, die SPÖ gleichheitswidrig. Wobei sich die ÖVP da naturgemäß leichter tut: Sie muss gar nicht auf 120.000 kommen. Damit rechnet bei ihr eh niemand.(oli)



