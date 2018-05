„Schützi“ in Alpbach

Völlig zu Unrecht, dient sie doch Weltgeistern – und Politikern – alle Sommer wieder als Resonanzboden für mediale Auftritte. Jedoch bewahrheitet sich auch hier das alte Wahrwort Michail Gorbatschows: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.



Auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer lässt sich in Alpbach gern blicken. Weniger gern denkt er an den August 2008 zurück. War das peinlich! „Schützi“ war damals schon steirischer ÖVP-Chef, aber nur Landeshauptmannstellvertreter. Da Bekanntheit wichtig ist, um die oberste Stufe des Treppchens zu erklimmen, war er extra nach Tirol gereist, um die Masse an Journalisten zum Mittagsschmaus einzuladen.

Zuvor wollte er noch die Landschaft genießen und fuhr mit der Seilbahn in luftige Höhen. Als er wenig später die Talfahrt antreten wollte, stand er vor verschlossener Tür: Mittagspause. Von 12 bis 14 Uhr. Schützenhöfer, zuhause in Graz immerhin Landes-Tourismusreferent, probierte es mit Bitten und Flehen, versprach den Bediensteten eine deftige Jause – alles vergeblich. Den Mittagsempfang musste er per Fernglas vom Berg verfolgen: Da unten im Tal speisten sie recht vergnügt. (hws)

