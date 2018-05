Summer of Sixty-Eight

Das Parlament lädt am 5. Juli zum ersten Mal zu einem Sommerfest. Als Motto für die Veranstaltung wurde „1968“ ausgegeben. Und alle wichtigen Politiker sind natürlich dabei.

Sobotka: Peace, Brüder und Schwestern!

Kickl: Wolfgang, bist du das? Mit den langen Haaren habe ich dich erst gar nicht erkannt, Peace! No border statt law and order!

Kurz: Genau! Habe ich euch schon erzählt, wie ich damals die Westbalkanroute geöffnet habe?

Kunasek: Make love, not war!

Pilz: Ja, freie Liebe für alle! Und nieder mit der Regierung!

Kern: Richtig, wir brauchen keinen Kanzler, der uns regiert! Also zumindest, wenn nicht ich der Kanzler sein darf.

Strolz: Die Party ist eine Wucht, die taugt mir! Schaut her: Flügel, ich habe überall Flügel! Aber wir sollten nicht zu lang feiern, am Höhepunkt der Party muss man aufhören – und was Neues beginnen!

Meinl-Reisinger: Ja, ja, Matthias, geh schon mal nach Haus! Ich kümmer mich um alles hier . . . Hm, wer ist denn der Spießer im Anzug?

Strache: Meine lieben Freunde, bin ich zu spät? Ich musste noch die Beamtengehälter durchrechnen. Ein Mineralwasser, bitte!

Sobotka: Furchtbar, wie bieder der Heinz-Christian geworden ist, seit er zum Establishment gehört . . . (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)