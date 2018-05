Eins sein mit sich und der Natur, mit seinen Buddys eine Runde spielen, Dampf ablassen und hinterher ein Drink: Es braucht nicht viel zum Glück. Es sei denn, es läuft nicht so rund. Eines steht fest: Humphrey „Bogey“ Bogart ist gewiss nicht schuld an den Fehlschlägen, den Bogeys, Double- oder Triple-Bogeys.

Das Gefährlichste am Golf sind indes die Frauen der Profis. Die Ex von Tiger Woods schlug den Gespons in Florida mit dessen Sportwerkzeug in die Flucht, als sie seinen Seitensprüngen auf die Schliche kam. Just in der Nacht zum Muttertag hieb – neuerlich im „Sunshine State“ – Krista Glover auf Ehemann Lucas ein, einen Exsieger der US Open, nur weil er das Finale verpasst hatte. Als Mama Glover dazwischenging, trafen sie nicht nur verbale Seitenhiebe.

Hau den Lucas: Krista muss das gründlich missverstanden haben. Vielleicht sollte sie es als Therapie mit dem Golfen probieren, das Eisen aber nur auf dem Grün auspacken. Noch auf dem Polizeifoto lässt sich die Furie erahnen, die ihren Mann als „Weichei“ und „Loser“ beschimpft hat, der sein Team feuern sollte. Ob sie Trump-Fan ist, ist nicht kolportiert. Ihre Wut und Weltsicht teilt sie mit dem Nachbarn in Florida, dem Präsidenten, der auf dem eigenen Platz in der Nähe spielt – und keine Sieger neben sich duldet. (vier)

