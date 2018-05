Liste ohne Pilz

Die Suche nach jemandem, der für ihn ein Mandat frei macht, hat sich am Mittwoch aber in internen Sitzungen schwierig gestaltet.

Pilz: Geh, bitte, ich bin's, der Peter, lasst's mi' eine!

Noll: So war schon der Peter Elstner beim Hickersberger erfolglos.

Pilz: Aber ich brauche das Mandat!

Rossmann: Wir auch! Was sollen wir sonst tun?

Zinggl: Etwa zu den Grünen zurückgehen? Haha, zu den Grünen!

Holzinger: Oder bei der SPÖ um Wiederaufnahme bitten?! So am Sand sind die auch wieder nicht.

Pilz: Und wenn ich die Alma Zadić ersetze oder die Stephanie Cox?

Cox: Finger weg!

Pilz: Ich habe euch ja gar nicht angefasst, Verleumdung!

Cox: Finger weg von unserem Mandat, meine ich.

Pilz: Was ist mit dem Kolba? Irgendwer von euch gibt mir jetzt sein Mandat, sonst lasse ich meinen Anwalt Schritte gegen euch prüfen!

Noll: Prüfung abgeschlossen, du hast keine Chance!

Pilz: Aber jemand von euch muss für mich gehen! Am besten ein Mann, damit es nicht so doof aussieht. Was meinst du, Martha?

Bißmann: Ja, da stimme ich zu.

Pilz: Hm, wie heißt du noch mal im Nachnamen? (aich)

