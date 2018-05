Entgenderung

Doch nicht alle sind mit den neuen Regeln zufrieden.

Kommandant: Habt Acht! Heute steht bei uns der Frühjahrsputz an! Wir reinigen die Kaserne, liebe Soldaten!

Soldatin: -Innen!

Kommandant: Ja, Sie sollen die Kaserne auch innen reinigen!

Soldatin: Nein, es heißt SoldatInnen!

Kommandant: Haben Sie noch nicht vom neuen Erlass des Ministers gehört? Bei uns wird nicht mehr gegendert! Die Zeit dafür haben wir ja auch nicht, wenn sich einmal der Feind nähert!

Soldatin: FeindIn!

Kommandant: Ruhe, für alle gelten dieselben Regeln im Heer!

Soldatin: HeerIn!

Kommandant: Es reicht! Wenn Sie eine Idee haben, wie man kurz und bündig gendert, dann gern.

Soldatin: Wir könnten es wieder so machen wie unter Verteidigungsminister Klug. Der hat uns immer so angesprochen, dass das Geschlecht nicht aus der Sprache ablesbar war.

Kommandant: Gut, dann halt so: Habt Acht, Soldatna! Putzt die Kaserna, damit alles glänzt, falls die Feinda mal komma! (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)