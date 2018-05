Der Sprachtest

Migrant: Griß Gott!



Beamter: Mahlzeit! So heißt das bei uns zwischen zehn und 14 Uhr! Wenn Sie nicht einmal das wissen, wird das nie was mit der höheren Mindestsicherung.



Migrant: Entschuldigen vielmals, Herr Viplaschil!



Beamter: Herr Fachinspektor Viplaschil, heißt das! Integrieren Sie sich Ihnen endlich!



Migrant: Ich wollen aber mehr Geld, bitte!



Beamter: Ja, eh klar. Aber so wie Sie spricht doch keiner bei uns!



Migrant: Ich wollen mehr Geld, Oida!



Beamter: Na, langsam kommen wir in die richtige Richtung.



Migrant: Ich wollen mehr Geld, hearst, Oida!



Beamter: Ja, warum nicht gleich so?! Scheint, als würden Sie langsam unsere Sprache lernen.



Migrant: Jo, dann lass umawachsen des Moos, de Moneten, de Knedl, de Marie, des Göd!



Beamter: Wow, da soll noch jemand sagen, unsere Sprachkurse für Migranten würden nichts bringen. . . (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)