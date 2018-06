Mister Unbekannt

Da ein neuer – parteigenehmer – Abteilungsleiter, dort ein – regierungskompatibler – Sektionschef. Noch einfacher geht es bei der Installierung eines Generalsekretärs im Ministerium – übergeordnet allen Sektionschefs. Eigentlich erstaunlich, was sich die alles gefallen lassen.

Ja, und nach erfolgter Bestallung muss der neue Hochbürokrat durch alle Zimmer seines Ministeriums, Hände schütteln, Lob verstreuen, Zuversicht verbreiten. So war das natürlich Mitte der 1970er Jahre auch beim neugewählten ÖVP-Obmann Josef Taus. Er wollte sich bei einem Rundgang durch die gesamte Parteizentrale bei allen Mitarbeitern persönlich zeigen. Viele bekamen ihn dabei wirklich erstmals zu Gesicht, denn er hatte ja bis dahin keine führende politische Funktion innegehabt. Taus war allein unterwegs. So kam er auch in ein kleines Zimmer, in dem er die darin beschäftigte Frau auf dem Schreibtisch stehend mit einigen Aktenordnern in der Hand vorfand. „Was machen S' denn da oben?“, fragte Taus. – „Wissen S', heute geht der neue Bundesparteiobmann durchs Haus und man hat uns gesagt, wir sollen möglichst etwas tun, das nach fleißiger Arbeit ausschaut!“ (hws)

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2018)