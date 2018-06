Die Rockstars

Richard Grenell, der neue US-Botschafter in Berlin, meinte in einem Interview: „Ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin ein großer Fan.“ Dazu muss man wissen: Das ist bei österreichischen Bundeskanzlern nichts Neues. Schon Christian Kern feierte – jedenfalls eine Zeitlang – große Erfolge mit der Coverversion von Elvis Presleys „A Little Less Conversation“. Und Vor-Vorgänger Alfred Gusenbauer landete mit „Money for Nothing“ einen größeren Hit in ehemaligen Sowjetrepubliken. In der Szene wird Gusenbauer selbst auch „Money Boy“ genannt.

Wolfgang Schüssel wiederum schlug seinerzeit mit „The Sound of Silence“ sanftere Töne an. Auch das kommt nun als Coverversion – von Sebastian Kurz – wieder. Dies soll allerdings auch ein bewusster Kontrapunkt zum Gangsta-Rap des Koalitionspartners sein. Notorische Kritik daran wischt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache übrigens vom Tisch: „Man muss das gelassen sehen: Es ist eine Kunstform. Man spielt einfach eine Rolle.“

Ein wenig altvatrisch sind wieder einmal die ÖVP-Landeshauptleute unterwegs. Sie treten im Chor mit einer Nummer der Pensionisten-Band The Rolling Stones auf: „Paint it Black“. Und mit seiner Eigenkomposition „Pilote of My Own Life“ hofft Matthias Strolz, noch einige Wochen in den Charts zu bleiben. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)