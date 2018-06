Zehn Jahre sind genug?

Der zurzeit amtierende SPÖ-Vorsitzende Kern will also seinen arrivierten, satten Funktionären an die Wäsche: Die Funktionsperiode soll auf zehn Jahre beschränkt werden. Danach braucht man dann eine Zweidrittelmehrheit, um wieder kandidieren zu können.

Das hatten wir doch schon einmal – ähnlich. Und zwar im Jahr 1967 (!). Der eben neu gewählte 56-jährige SPÖ-Vorsitzende schob seinen Vorgänger (62) in den Parlamentsklub ab und schummelte ins Parteistatut eine neue aparte Klausel: Mit 65 sei Schluss mit lustig für SPÖ-Funktionäre – ab in die Pension!

Die Jahre kamen, die Jahre gingen, es war eine schöne Zeit. Der Amtsvorgänger hatte sich mit 65 ins Privatleben zurückgezogen, und unser Parteivorsitzender war inzwischen Bundeskanzler. Im Jänner 1976 nahte sein 65. Geburtstag. Würde er nun das Statut befolgen, das er allen anderen eingebrockte hatte? Unsere Hauptfigur schwieg. Zu fragen getraute sich keiner. Auch kein frecher Cap. Auch kein Journalist. Und so blieb unser Parteichef bis 72. Dann trat er ab. Schwer krank. Freiwillig hätte er es nie getan.

Die Lehre für Herrn Magister Kern: Wenn einer charismatisch ist, wird er länger als zehn Jahre an der Macht bleiben. Wenn er das nicht ist, sind schon zwei Jahre zu viel. (hws)

