Sich einfach frei machen, sich der Kleider entledigen und beherzt ins Wasser springen, ohne größere Umstände und Rücksicht auf die Umwelt, wie Freigeister und FKK-Fans.

Die Freikörperkultur war – mangels anderer Freiheiten – just in der DDR ausgeprägt. So kommt es nicht überraschend, dass im Osten Deutschlands, in Dresden und Potsdam, zwei Promis als Flitzer und Freischwimmer verhaltensauffällig wurden – und zu Objekten des Polizeiprotokolls. Campino und Alexander Gauland begreifen sich trotz des reiferen Alters als Revoluzzer und berufsmäßige Provokateure, wenngleich vom jeweils anderen Ende des Polit-Spektrums: der eine ein Spätpunk, der andere ein Rechtspopulist mit rassistischen Parolen und Hang zur Verharmlosung der NS-Ära.

Campino, der Sänger der Toten Hosen, diesmal nur in Badehose, drang nächtens aus Jux zur Privatparty in ein Freibad ein, was ihm eine Ordnungsanzeige einbrachte. Gauland wiederum war die Kleider los, als er aus seinem Bad im Heiligen See stieg. Als Spaßvögel getarnte Gegner hatten sie ihm entwendet. Für den AfD-Mann war der Badespaß zu Ende, und er wurde unfreiwillig zum halben Nackedei. Politisch stand er ohnehin schon entblößt da. (vier)

