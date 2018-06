Her mit der Marie!

Zinggl: Ah, Burschen, das is nett, dass i euch da triff . . .

Rosenkranz: Kann ma net amal sein' Verlängerten in Ruhe . . .

Kern: Lästig, was, diese geschäftsführenden Klubobleut'!?

Zinggl: Es warat nämlich wegen der Marie, na, der Kohle, Zaster!

Kern: Da bin ich geradezu der Experte. Fragen S' nur.

Zinggl: Also, Sie halten sich an geschäftsführenden Klubchef?

Kern: Ein großartiger Genosse. Hat leider mehrmals Pech gehabt.

Zinggl: Und der kriegt aber die vollen 15.000 Euro?

Kern: Gewiss.Wir suchen noch nach einem anderen Job.

Zinggl: Und Sie kriegen nur 8000? Den Parteichef spielen S' gratis?

Kern: Ogottogott, ein Ahnungsloser. Nein, die Partei verdoppelt's.

Zinggl: Das wär natürlich auch für meinen Freund Rossmann . . .

Rosenkranz: Sie haben doch gar keine Partei, Sie Möchtegern.

Zinggl: Ganz im Gegenteil. Es sind exakt vier Mitglieder.

Rosenkranz: Und die sollen seine Gage zahlen? Woher nehmen?

Zinggl: Entschuldigen Sie, wir kriegen ja Parteienförderung.

Rosenkranz: Ja, aber zur ernsten politischen Arbeit, Sie Zwerg!

Gudenus: Walter Rosenkranz, kommst du mal!?! (hws)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2018)