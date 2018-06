Cristiano Kurz

Mit Cristiano Ronaldo ist es ein wenig wie mit Sebastian Kurz: Seine Anhänger verehren ihn, seine Gegner hassen ihn – und diejenigen mitten drin sehen ihm ganz gern zu und schauen einmal, was passiert. Er verkauft sich gut. Und hat den Zug zum Tor. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass Ronaldo mit dem deutschen Fiasko nun definitiv nichts zu tun hat.

Und wie Kurz ist Ronaldo auch noch ein Glückskind. Was den Gegner dann noch mehr in Verzweiflung stürzt. Denn wie er zu seinem Glück kommt, das weiß er selbst wohl auch nicht immer. Freistoß in letzter Minute – und er passt! Beim nächsten Spiel dann: Elfer verschossen und fast vom Platz geflogen. Aber eben nur fast. Zu seinem eigenen Erstaunen – obwohl er die gegenteilige Miene zum Besten gab – sah er nur Gelb statt Rot. Am Ende war alles vergeben und vergessen. Und Portugal kam weiter. Es war fast wie bei der ÖVP im vergangenen Wahlkampf, die am Ende auch noch gehörig in Bedrängnis gekommen war.

Messi spielt schöner. Aber Ronaldo ist effektiver. Wobei wir jetzt Christian Kern nicht mit Lionel Messi vergleichen wollen. Wir vergleichen ja auch nicht Diego Maradona mit Alfred Gusenbauer.

Heute spielt dann Ronaldo gegen Uruguay. Und der ÖGB gegen Kurz. Möge der Bessere gewinnen. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)