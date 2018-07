Talk in der Ehrenloge

Bei der laufenden Fußball-WM sieht man sie immer wieder, die Mächtigen aller möglichen Länder in der Ehrenloge. Was die miteinander eigentlich reden? Nur Small Talk? Reden sie überhaupt? Doch, doch. bisweilen wird sogar große Politik am Rande eines solchen Fußballspiels betrieben. Beispiel gefällig? Also:

Für Bundeskanzler Wolfgang Schüssel stand im Dezember 2002 eine Nachfolgeregelung für den Transitvertrag zwischen Österreich und der EU ganz oben auf seiner Agendaliste für den EU-Gipfel in Kopenhagen. Davor galt es freilich noch, die widerstrebenden Deutschen und die Italiener in Einzelgesprächen zu „bearbeiten“. Mit Silvio Berlusconi war Schüssel schon weiter als mit dem deutschen Sozialdemokraten Gerhard Schröder.

Ein Telefongespräch am Vorabend des Gipfels sollte nun das letzte Hindernis beseitigen. Schüssel berichtete danach seiner Umgebung, dass er Schröder auf einem Fußballplatz erreicht habe. Was Schüssel noch nicht wusste: Schröder saß an diesem Abend neben Berlusconi beim Match Borussia Dortmund gegen AC Milan in Dortmund. Die beiden müssen sich prompt über Schüssels Taktieren ausgetauscht und gegen Österreich zusammengeredet haben. Denn die zum Greifen nahe Einigung löste sich am nächsten Tag in Kopenhagen in Luft auf. (hws)

