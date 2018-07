Alles bleibt anders

In der ÖVP-Zentrale. Irgendwann in den frühen Siebzigern. Als Bruno Kreisky mithilfe der FPÖ die Macht übernommen hat.

1. Funktionär: Furchtbar!

2. Funktionär: Schrecklich!

1. Funktionär: Der Kommunismus kommt!

2. Funktionär: Lauter Nazis in der Regierung!

1. Funktionär: Die Freiheitlichen benützt er doch nur, er will die ganze Macht für sich.

2. Funktionär: Und dann baut er das Land um! Unser schönes Österreich! Alles, was wir aufgebaut haben!

1. Funktionär: Und die Medien spielen mit!

2. Funktionär: Die fressen ihm aus der Hand!

1. Funktionär: Furchtbar!

2. Funktionär: Schrecklich!

1. Funktionär: Studiert haben die wahrscheinlich auch alle nichts!

2. Funktionär: Die Welt steht nicht mehr lang!

1. Funktionär: Aber seine Umfragewerte sind nach wie vor ganz gut.

2. Funktionär: Das hält nicht lang, wirst sehen. Wenn die Leute erst einmal kapieren, was da los ist, dann wählen sie wieder uns.

1. Funktionär: Wen denn sonst? (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2018)