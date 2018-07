VdB und KGK

Pizzicato Die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović hat sich bei der Fußball-WM in die Herzen der Fans gespielt. In Österreich steht 2022 – rechtzeitig zur nächsten WM – die Bundespräsidenten(wieder)wahl an. Zeit, sich darauf vorzubereiten.