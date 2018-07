Nachdem Mallorca ihn zur Persona non grata erklärt hatte, wollte die FPÖ dem italienischen Innenminister, Matteo Salvini, in Wels Urlaubsasyl gewähren. Doch Salvini zog aus unerfindlichen Gründen die italienische Adria der Stadt Wels vor.

Von einem kleinen Fehlschlag lässt sich aber die Tourismuspartei FPÖ nicht entmutigen. So lud der FPÖ-Europaabgeordnete Harald Vilimsky nun Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zum Urlaub ins Weinviertel ein. Damit wolle er aber natürlich nicht behaupten, dass Juncker ein Säufer sei, sagte Vilimsky auf Nachfrage. „Doch Juncker hat schon abgelehnt, er urlaubt angeblich bereits auf Ischia“, erklärte Vilimsky sichtlich enttäuscht.

Minister Mario Kunasek bietet Pauschalreisen an: „Erleben Sie alle Grenzen Österreichs! Wegen des großen Erfolgs auf acht Monate verlängert“, heißt es in einem Folder, der an junge österreichische Männer geht. Aber auch für den schmalen Geldbeutel gibt es etwas: „Einen Monat Wien um nur 150 Euro!“ verspricht das Reisebüro Hartinger. Die Unterkunft ist dabei aber noch nicht inkludiert.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich aus dem Thema heraushalten. „Nur nicht auffallen“, erklärte er leise. Schließlich wolle er auf keinen Fall ein Verbot auf spanischen Inseln ausfassen, sagte Strache am Rande eines Discobesuchs in Ibiza. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2018)