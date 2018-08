Die gartenpolitisch korrekten Rasenfaschisten

Ein Haus mit Garten ist schon etwas, das das Gemüt hebt. Klar, es ist immer etwas zu tun, aber gerade in diesen Tagen des gut durchgebratenen Körperfetts hat man Mitleid, wenn die Urbanos in ihren Wohnschuhschachteln inmitten verdichteter Bauweise brutzeln und man selbst im Garten im Schatten eines Baumes hockt, Apfelmost trinkt und zur Abkühlung ins Planschbecken oder gar in den Badesee springt. Prost auf die Stadt, harhar!

Leider zieht Glück auch Pechgelsen an. Und darum ist da die Sache mit dem Rasen: Es gibt Menschen, für die ist der ein Kultobjekt, dem primäre Aufmerksamkeit gilt. Besonders, wenn es ein fremder Rasen ist. Wann man wieder mähe, heißt's etwa von Nachbarn oder Verwandten. „Jössas, wie schaut der aus!", wird moniert, wenn die Halme höher sind als die Sonntags-„Krone" dick ist.

Es gibt Leute, die einen als Erstes inquisitorisch fragen „Na, wie geht's dem Rasen???", nicht etwa, wie es einem selbst so geht, was man liest, für Musik hört, was man denkt und so weiter.

Gänseblümchen werden wiederum aus einem obskuren Grund geduldet, aber der zürnende Gartengott behüte, wenn Wildblumen, Lattiche, Breitwegerich, Gänsefuß und Co. Party machen: Alles andere als eine grüne Monokultur in soldatischer Ordnung gilt in gewissen Kreisen als Aberration von der rechten Rasenlehre – und das darf nicht sein! Da wird vorgeschrieben, überwacht und kritisiert, hinter dem Rücken gemunkelt, gelästert und so fort. Da wachsen in der gartenpolitisch korrekten Grünmonokultur rasch richtiggehend faschistische Triebe. (wg)

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)