Das Phantom und die Pik Dame

Deutschland ächzt und stöhnt unter der afrikanischen Gluthitze, an der ausnahmsweise nicht Angela Merkel, Mesut Özil oder die Migranten schuld sind – zumindest nicht in den Augen der Mehrheit der Landsleute. Ein Hitzeteppich hat sich übers Land gelegt, es ist zu heiß für politisches Sommertheater oder Feuilleton-Debatten. Der Sommer ist ganz, ganz groß – nur das Wehklagen darüber ist noch größer. Passé die Zeiten von Rudi Carrells Sommerhit aus den 1970er-Jahren: „Wann wird's mal wieder richtig Sommer?“

Inzwischen kehren die Deutschen Mallorca den Rücken, dem „17. Bundesland“ auf den Balearen, wo die B-Promis Jan Ullrich und Til Schweiger jüngst im Nachbarstreit mit Besenstiel aneinandergerieten. Sie fliehen stattdessen an Nord- und Ostsee mit ihren Badewannentemperaturen. Alles ist vom Sommerloch verschluckt: das frühe Aus bei der Fußball-WM, die CSU – und, ja, sogar die Kanzlerin. „Wo ist Angela Merkel?“, fragt der Boulevard. Kriselt es in der Koalition mit Joachim Sauer, der heuer ohne Frau in Südtirols Bergen herumwandert? Darf sie das denn – einfach abtauchen?

Neulich kam sie dann plötzlich um die Ecke gebogen, mitten im Berliner Regierungsviertel, auf dem Weg ins Kaufhaus, gesichtet wie ein Phantom: „Angie“. Um sich Sonntagabend für die glanzvolle Premiere von „Pique Dame“ in Salzburg chic zu machen. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2018)