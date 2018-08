Das Vorurteil, dass dicke Menschen unsportlich seien, wurde wieder einmal eindrucksvoll widerlegt. Lukas Weißhaidinger bringt 150 Kilogramm auf die Waage. Und gewann am Mittwoch die Bronzemedaille im Diskuswerfen bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin.

Noch nicht zur Gänze widerlegt ist das Vorurteil, dass Künstler in der politischen Disziplin Diskussionseinwurf bisweilen weit über das Ziel hinausschießen.

Erhalten bleiben wird uns jedenfalls die Diskussion, ob ein erfolgreicher Manager auch ein erfolgreicher Politiker sein kann. In der Wiener SPÖ hat so mancher Zweifel daran und auch schon eine Anfrage an VW-Südamerika gerichtet („Frage für einen Freund: Ist bei euch wieder mal was frei?“).

Das Vorurteil, dass Sommer heiß sind, hat sich jedenfalls einmal mehr verfestigt. Dass die Wiener darüber jammern, ist hingegen ein übles Klischee.

Nur schwer auszuräumen ist das Vorurteil, dass Sportler keine Intellektuellen seien (wahrscheinlich, weil sie nie jemand nach ihren politischen Ansichten fragt). Wobei man hier schon auch auf die persönlichen Lebensumstände Rücksicht nehmen muss. Für Lukas Weißhaidinger zum Beispiel ist die Welt eine Scheibe. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)