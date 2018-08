Neulich in Cupertino

In der Apple-Zentrale in Cupertino, Kalifornien, knallten die Champagnerkorken: So leicht hatte man noch nie Geld verdient! Im fernen Österreich hatte es über Nacht Hamsterkäufe auf iTunes gegeben. Irgendein altes Lied aus den Siebzigern, also aus einer Zeit, als es noch nicht einmal CDs, geschweige denn MP3 gab. Nur diese schwarzen Scheiben mit den Rillen.

Die Apple-Manager rieben sich die Hände. Wenn das also so leicht war in diesem Österreich, warum das Geschäft dort nicht weiter ankurbeln? Was könnten diese Österreicher noch brauchen aus den Siebzigern, für die sie offenbar ein Faible hatten?

„Kreisky“, sagte einer, der schon mal in Österreich gewesen war. Auf iTunes wurde man auch fündig. Eine Band – die allerdings nicht wirklich nach Siebzigern aussah. Sondern mehr so nach diesem drögen Diskurs-Pop, nachdem diese Deutschen so verrückt waren. Und das waren ja jetzt keine Deutschen, diese Österreicher – oder?

Einer hatte einmal ein Skirennen mit Franz Klammer gesehen. Das könnte man auf iTunes ja unter „Videos“ stellen. Wobei, warf ein anderer ein, dafür sei jetzt wohl eindeutig die falsche Jahreszeit. Denn wer kauft schon mitten im Sommer auf iTunes was zum Thema Skifahren? (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)