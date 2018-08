Manche verbringen den ganzen Sommer auf dem Land, andere pendeln zwischen der Metropole und den Ferienhaussiedlungen wochenweise. Spricht man mit den Datschniki, den Datscha-Bewohnern, preisen sie stets die Vorzüge des Landlebens: Obst und Gemüse seien ökologisch sauber, die Kinder könnten eine unbeschwerte Zeit verbringen (im Klartext: Sie fallen niemandem zur Last), der Ehemann ist glücklich, weil er der Heimwerkerei frönen kann (im Klartext: Er fällt der Ehefrau nicht zur Last), abends trifft man sich mit den Nachbarn zur Verkostung des Selbstgekochten und Selbstgebrannten. Das alles klingt furchtbar bukolisch-romantisch.

Doch wehe, man fragt genauer nach. Zum Beispiel: Wie kommt man zur Datscha? Das Haus einer Bekannten liegt 150 Kilometer von Moskau entfernt. Vier Stunden verbringt die Arme in der Elektritschka. Einmal angekommen, wartet die Arbeit. In den zwei Wochen, in denen sie nicht dort war, hat das Unkraut die Beete überwuchert. Irgendetwas ist immer kaputt. Es gibt kein warmes Wasser. Jetzt, am Ende der Saison, wird es kühl im Gartenhaus. Doch eines ist sicher: Bis zum nächsten Sommer haben die Datschniki alle Unannehmlichkeiten wieder vergessen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2018)