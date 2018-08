Am Sonntag gab Cristiano Ronaldo sein Debüt im Dress von Juventus Turin. Im italienischen Alpendorf Villar Perosa spielte die A-Mannschaft von Juve gegen die B-Mannschaft. In der 70. Minute beim Stand von 5:0 stürmten die verzückten und entrückten Tifosi dann den Platz – und auf ihr neues Idol zu.

Und eines muss man wirklich sagen: Zu Italien passt Ronaldo einfach auch am besten. Diese Gockel- äh, Glamourhaftigkeit, der Sinn für Stil, Ästhetik und Eleganz, gepaart mit Geschäftssinn, diese Extrovertiertheit. Der gemeine Spanier – Ronaldo spielte zuvor in Madrid (Anmerkung für alle, die Fußball nicht so interessiert) – ist ja vergleichsweise introvertiert. Der Unterschied zwischen Andrés Iniesta und Ronaldo ist in etwa so groß wie jener zwischen Elfriede Jelinek und Madonna. Und Ronaldo will wie die Italiener in ihren besten Zeit den Ball einfach kaltschnäuzig ins Tor schießen und ihn nicht über Umwege kunstvoll ins Tor tragen.

Apropos Madonna. Sie wurde gestern 60 und lebt mittlerweile in Lissabon. Als „soccer mum“, sagt sie, habe sie hier das ideale Umfeld für ihren fußballspielenden Sohn gefunden.

Für Nachwuchs aus Portugal scheint also gesorgt. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)