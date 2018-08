Es werde eine neue Zeit!

Die EU-Kommission also hat die Bürger online über die Sommerzeit befragt. Kernfrage: „Lass' ma's so, oder hör' ma auf?"

Über 4,6 Millionen stimmten ab, hieß es am Freitag. Nur: Das Resultat verkünden die Brüsseler Spitzen erst in ein paar Wochen. Na super: Wir 512 Millionen Leutchen waren schon sooo gespannt! Jedenfalls drehen wir auch diesen Oktober die Uhr eine Stunde auf Normalzeit zurück.

Aber warum eigentlich? Wenn lichtverlängerte Abende, an denen wir bis ultimo baden, grillen und beim Heurigen hocken können, so lässig sind, warum gönnt man uns das nicht für immer? Ein späterer Sonnenuntergang ist ja nicht nur von März bis Oktober, sondern gerade in der Zeit dazwischen chic, wenn alle jammern und frustbeulen, weil's schon am Nachmittag so triste dunkelt. Und der spätere Sonnenaufgang ist doch verkraftbar.

Überhaupt: Stellen wir doch dauerhaft gleich zwei Stunden vor! Mitte Juni etwa begann die „bürgerliche Dämmerung" (wenn man im Freien lesen kann; es tagt natürlich schon vorher) in Wien um circa vier Uhr in der Früh (Sommerzeit) und endete gegen 21.40 Uhr. Aktuell sind es etwa 20 nach fünf und circa 20.40 Uhr. Hängt man also eine zweite Stunde an, wär's noch länger hell. Und die noch spätere Morgendämmerung ist wirklich weiter schnurz. Im Winter wär es dafür auch nicht schon am späten Nachmittag finster.

Man könnte sagen: Eigentlich ist die Normalzeit ein Schmarren. Wir sollten uns eine neue Zeit basteln. (wg)

Reaktionen an:wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)